Calenzano (Firenze), 23 settembre 2025 – Un caso che ha creato molte polemiche ma che è stato poi disinnescato dagli organizzatori della manifestazione di Calenzano. Ma la vicenda del deltaplano che ha sorvolato la manifestazione per Gaza che si è svolta a Calenzano ha tenuto banco anche a livello nazionale in queste ore. Adesso le spiegazioni di cosa è realmente accaduto ricompongono la vicenda. Tenendo comunque vivo il dibattito sui possibili eccessi di alcune manifestazioni. Lunedì 22 settembre migliaia di persone hanno sfilato per Calenzano partendo dalla grande rotatoria all’uscita dell’A1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cosa è accaduto nel caso del deltaplano che ha sorvolato la manifestazione per Gaza