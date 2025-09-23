Avrei imbarazzo e un’emozione di profonda vergogna se oggi incontrassi Giancarlo Siani, cronista, 26 anni per sempre, ucciso 40 anni fa da un gruppo di fuoco di un clan della camorra affiliato a Cosa Nostra. Un omicidio di mafia camorrista per fermare un cronista che riusciva a mettere insieme le tessere, ricomporre i puzzle e raccontare la metamorfosi del potere. Ancora oggi rileggendo i suoi articoli, non solo quelli che trattano vicende di camorra e cronaca nera, sembra esista un sottotesto, un ‘non detto’ che sussurra, guida, accompagna verso qualcosa a cui non avevi pensato. Gli scritti di Giancarlo Siani erano pericolosi perché indagavano le contraddizioni, scandagliavano, descrivevano quelle saldature, le cerniere dei poteri dove criminalità, mala politica, economia e finanza predatorie e affari sporchi – allora come oggi – si uniscono determinando e condizionando la vita delle comunità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cosa direi a Giancarlo Siani se ci parlassi 40 anni dopo l’omicidio? Proverei imbarazzo per il giornalismo di oggi