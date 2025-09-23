Cosa c’era nel suo corpo Simona Cinà morta in piscina svolta nelle indagini | cosa dice l’autopsia

Thesocialpost.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano i primi risultati ufficiali dell’autopsia e degli esami tossicologici sul corpo di Simona Cinà, la giovane pallavolista ventenne annegata in piscina la notte del 2 agosto scorso a Bagheria, in provincia di Palermo, durante una festa di laurea. Secondo quanto accertato dall’equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo, la ragazza aveva un tasso alcolemico elevato nel sangue, ma non aveva assunto alcuna sostanza stupefacente, nemmeno droghe sintetiche. Le analisi sono state eseguite dal medico legale Tommaso D’Anna, incaricato dalla Procura di Termini Imerese che coordina le indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

cosa c8217era nel suo corpo simona cin224 morta in piscina svolta nelle indagini cosa dice l8217autopsia

© Thesocialpost.it - “Cosa c’era nel suo corpo”. Simona Cinà morta in piscina, svolta nelle indagini: cosa dice l’autopsia

In questa notizia si parla di: cosa - corpo

L'emozione, la stretta di mano, l'indice al cielo: cosa ci dice (davvero) il linguaggio del corpo

Morire di caldo, cosa significa. Dalla disidratazione al colpo di calore: cosa succede al nostro corpo con le alte temperature

Turista morta a San Godenzo, indagini per omicidio dopo il ritrovamento del corpo: cosa non torna sulle ferite

Cosa può spingere una madre a uccidere il suo figlio? non c’è risposta se non la follia, nel delitto di Gemona - Non c’è altra spiegazione a quanto è accaduto a Gemona del Friuli dove una madre, Lorena Venier, di 61 ... Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa C8217era Suo Corpo