Cosa c’era nel suo corpo Simona Cinà morta in piscina svolta nelle indagini | cosa dice l’autopsia
Arrivano i primi risultati ufficiali dell’autopsia e degli esami tossicologici sul corpo di Simona Cinà, la giovane pallavolista ventenne annegata in piscina la notte del 2 agosto scorso a Bagheria, in provincia di Palermo, durante una festa di laurea. Secondo quanto accertato dall’equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo, la ragazza aveva un tasso alcolemico elevato nel sangue, ma non aveva assunto alcuna sostanza stupefacente, nemmeno droghe sintetiche. Le analisi sono state eseguite dal medico legale Tommaso D’Anna, incaricato dalla Procura di Termini Imerese che coordina le indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: cosa - corpo
L'emozione, la stretta di mano, l'indice al cielo: cosa ci dice (davvero) il linguaggio del corpo
Morire di caldo, cosa significa. Dalla disidratazione al colpo di calore: cosa succede al nostro corpo con le alte temperature
Turista morta a San Godenzo, indagini per omicidio dopo il ritrovamento del corpo: cosa non torna sulle ferite
A chi chiede di definire cosa è un "bambino" a #Gaza Questa #bambina, sul corpo di sua madre, continua a chiamarla. Dice "mamma, alzati. #Mamma, alzati, mamma sei viva. Alzati per favore. Mamma svegliati. Mamma, mamma". Sono sincera, sono inorridita - facebook.com Vai su Facebook
Cosa può spingere una madre a uccidere il suo figlio? non c’è risposta se non la follia, nel delitto di Gemona - Non c’è altra spiegazione a quanto è accaduto a Gemona del Friuli dove una madre, Lorena Venier, di 61 ... Secondo blitzquotidiano.it