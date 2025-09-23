Cosa c’era nel suo corpo Simona Cinà morta in piscina svolta nelle indagini | cosa dice l’autopsia

Arrivano i primi risultati ufficiali dell’autopsia e degli esami tossicologici sul corpo di Simona Cinà, la giovane pallavolista ventenne annegata in piscina la notte del 2 agosto scorso a Bagheria, in provincia di Palermo, durante una festa di laurea. Secondo quanto accertato dall’equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo, la ragazza aveva un tasso alcolemico elevato nel sangue, ma non aveva assunto alcuna sostanza stupefacente, nemmeno droghe sintetiche. Le analisi sono state eseguite dal medico legale Tommaso D’Anna, incaricato dalla Procura di Termini Imerese che coordina le indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

