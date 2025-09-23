Cortona il neo comandante della compagnia dell' Arma dei carabinieri ricevuto in Comune

Arezzo, 23 settembre 2025 – Il capitano Roberto Pivotto ha incontrato il sindaco Luciano Meoni Dopo i saluti al maggiore Antonio De Santis, il Comune di Cortona ha accolto il nuovo comandante della compagnia dell'Arma dei carabinieri. Lunedì 22 settembre il sindaco Luciano Meoni ha dato il benvenuto al capitano Roberto Pivotto. Pivotto è stato già al timone della compagnia cortonese nel 2019 per un breve periodo, successivamente ha assunto ruoli fuori regione e da pochi giorni è stato nominato al comando della compagnia che opera in tutta la Valdichiana aretina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

