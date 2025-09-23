Cortona il neo comandante della compagnia dei carabinieri ricevuto in Comune

Dopo i saluti al maggiore Antonio De Santis, il Comune di Cortona ha accolto il nuovo comandante della compagnia dell’Arma dei carabinieri. Lunedì 22 settembre il sindaco Luciano Meoni ha dato il benvenuto al capitano Roberto Pivotto. Pivotto è stato già al timone della compagnia cortonese nel. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: cortona - comandante

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona destinato a nuovo incarico: il saluto del Comune di Lucignano

Cortona, il neo comandante della compagnia dell'Arma dei carabinieri ricevuto in Comune

. Il Comune di Foiano della Chiana rivolge un sincero ringraziamento al Maggiore Antonio De Santis, che lascia l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona. Nel corso degli an - facebook.com Vai su Facebook

Cortona, il neo comandante della compagnia dell'Arma dei carabinieri ricevuto in Comune; Arezzo, Cortona e Sansepolcro: cambi al vertice delle Compagnie Carabinieri; Carabinieri, cambio alla guida di tre compagnie della provincia.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona destinato a nuovo incarico: il saluto del Comune di Lucignano - Ieri mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Lucignano, si è svolta la cerimonia di ringraziamento in onore del Maggiore Antonio De Santis ... Lo riporta lanazione.it

Avvicendamento alla Compagnia Carabinieri di Cortona, lascia il Maggiore De Santis - E dopo la cerimonia di ieri oggi arrivano anche via social i saluti ei ringraziamenti del sindaco al Maggiore Antonio De Santis che ha prestato il suo servizio alla Compagnia Carabinieri di Cortona e ... Da lanazione.it