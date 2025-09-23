Cortona al via l’asfaltatura della strada dei Cappuccini

Arezzo, 23 settembre 2025 – Da mercoledì 24 settembre limitazioni alla circolazione per consentire i lavori Sono in partenza i lavori per il rifacimento della strada comunale dei Cappuccini che collega la Sp34 all’Eremo de Le Celle. Si tratta di uno dei più consistenti investimenti che l’Amministrazione comunale sta realizzando nell’ambito del progetto «Cortona città Francescana», in vista del 2026, anno in cui culmineranno le iniziative dedicate al Santo Patrono d’Italia. L’opera di rifacimento del manto stradale del collegamento con il luogo francescano rientra nel piano di lavori pubblici volti a rendere più accessibili le destinazioni di pellegrini e turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

