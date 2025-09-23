Corteo per Gaza a Milano gli avvocati delle 20enni arrestate | Non hanno mai provato a sfondare il blocco

Questa mattina, 23 settembre, si sono tenute le udienze per direttissima a carico delle due 20enni arrestate per resistenza durante il corteo per Gaza del 22 settembre di Milano. Il giudice le ha rimesse in libertà, disponendo l'obbligo di firma giornaliero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Arrestati due ragazze e un giovane per gli scontri a Milano al corteo per Gaza - Sono due ragazze e un giovane i tre arrestati, ventenni pare, dopo i violenti scontri e i disordini di ieri pomeriggio nella zona della stazione Centrale di Milano, al termine del corteo per Gaza. ansa.it scrive