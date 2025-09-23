Corteo per Gaza a Genova oltre 20mila persone in strada | Meloni interrompa rapporti con Israele sennò in piazza altre cento volte

Dopo sette ore di blocco dei varchi portuali e una breve interruzione della viabilità in accesso al casello autostradale, oltre 20mila persone si sono mosse in corteo dal porto di Genova alla centrale piazza De Ferrari. Come da prassi consolidata dopo la mattanza del G8, le forze dell’ordine lasciano fiducia ai manifestanti, non si vedono camionette o agenti antisommossa e il corteo si srotola pacificamente senza i contatti avvenuti in altre parti d’Italia: “Non li cerchiamo ma non ci spaventano gli scontri se anche qui dovessero provare a fermarci – scandisce al microfono il portuale Riccardo Rudino al termine del corteo – continueremo a chiedere al governo di interrompere i rapporti con Israele e difenderemo la Flotilla ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Corteo per Gaza a Genova, oltre 20mila persone in strada: “Meloni interrompa rapporti con Israele, sennò in piazza altre cento volte”

