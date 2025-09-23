Bologna, 23 settembre 2025 – Hanno usato di tutto per attaccare la polizia. Cartelli stradali, bottiglie e pietre. Persino una bicicletta. Hanno incendiato pneumatici, lanciato fumogeni e uova. E hanno ‘saccheggiato’ un cantiere, per recuperare mazze, bastoni e sassi. Quella che doveva essere una marcia per la pace a Gaza, si è trasformata nella solita, già vista, giornata di violenza bolognese. Una guerriglia di cui hanno fatto le spese, in maniera diretta, cinque agenti, rimasti feriti. Indirettamente, tutta la città e mezza Italia, paralizzata dal blocco autostradale. E anche i Giovani Palestinesi, irritati per la strumentalizzazione violenta di una piazza nata per sostenere la causa di un popolo massacrato e stremato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Corteo per Gaza a Bologna: lancio di bici, mazze, tronchi e 5 agenti feriti. Arresti e denunce