Corteo per Gaza a Bologna | lancio di bici mazze tronchi e 5 agenti feriti Arresti e denunce

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 23 settembre 2025 –  Hanno usato di tutto per attaccare la polizia. Cartelli stradali, bottiglie e pietre. Persino una bicicletta. Hanno incendiato pneumatici, lanciato fumogeni e uova. E hanno ‘saccheggiato’ un cantiere, per recuperare mazze, bastoni e sassi. Quella che doveva essere una marcia per la pace a Gaza, si è trasformata nella solita, già vista, giornata di violenza bolognese. Una guerriglia di cui hanno fatto le spese, in maniera diretta, cinque agenti, rimasti feriti. Indirettamente, tutta la città e mezza Italia, paralizzata dal blocco autostradale. E anche i Giovani Palestinesi, irritati per la strumentalizzazione violenta di una piazza nata per sostenere la causa di un popolo massacrato e stremato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

corteo per gaza a bologna lancio di bici mazze tronchi e 5 agenti feriti arresti e denunce

© Ilrestodelcarlino.it - Corteo per Gaza a Bologna: lancio di bici, mazze, tronchi e 5 agenti feriti. Arresti e denunce

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale

Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza

Sciopero pro Gaza, giornata di tensione. Quattro arresti, manifestanti pro pal davanti alla questura - Manifestanti davanti alla questura: Liberate i fermati; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; LA GIORNATA - L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale.

corteo gaza bologna lancioCortei pro Gaza, tensioni con gli agenti - A Milano tentano di irrompere nella stazione lanciando fumogeni, a Bologna manifestanti bloccano anche l'autostrada ... Da rainews.it

corteo gaza bologna lancioSciopero per Gaza in diretta, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l’autostrada a Bologna - Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Gaza Bologna Lancio