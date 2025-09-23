Corteo a Pescara per Gaza | studenti e sindacati contro guerra e silenzi

Pescara - In un migliaio tra studenti, associazioni e cittadini hanno sfilato da piazza Sacro Cuore a piazza Unione per chiedere lo stop al conflitto in Palestina. Un migliaio di persone ha invaso il centro di Pescara per manifestare solidarietà alla Palestina e chiedere la fine delle violenze a Gaza. La mobilitazione, promossa in concomitanza con lo sciopero nazionale indetto da Usb e altri sindacati di base (Cub, Adl, Sgb), ha visto la partecipazione di studenti, associazioni e rappresentanti politici locali. Il corteo è partito da piazza Sacro Cuore per concludersi davanti alla sede della Regione Abruzzo in piazza Unione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

