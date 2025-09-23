Cortei Pro Pal 76 poliziotti feriti Mattarella | Solidarietà ad agenti Piantedosi | Responsabilità anche degli organizzatori Pisani | Violenti vanno isolati

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di polizia, sono 76 i poliziotti rimasti feriti ieri nel corso delle manifestazioni pro Palestina che si sono tenute in diverse città italiane e in particolare a Roma, Milano, Bologna, Trieste, Firenze, Catania, Napoli, Venezia, Cagliari, Torino, Palermo, Bari, Genova, Livorno, Bergamo, Brescia, Reggio Emilia, Varese, Pisa . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Sono lavoratori anche gli italiani che sono rimasti a piedi, così come le decine di poliziotti mandati all'ospedale. Impediremo che quanto visto ieri si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni: in caso di danni, pagheranno di tasc

Milano, 22 settembre 2025 "Quando ieri avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti. Perché i poliziotti sono figli di poveri" Ricordando le parole di Pier Paolo Pasolini.

