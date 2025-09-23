Cortei pro Gaza scintille alla Camera

Scinitille alla Camera. Bignami (FdI) ha chiesto che il ministro degli Interno riferisca su ieri. "Solidarietà con le forze dell'ordine. C'è chi, strumentalizzando una tragedia, ha cercato di attaccare le Istituzioni". "Treni bloccati? Si rivolga al ministro dei Trasporti,ha detto Ricciardi M5S. Grimaldi Avs:"Siete minoranza"."Non riconoscete che ieri è stato un atto di coscienza collettiva" ha detto Chiara Braga puntando il dito contro la fuga di Meloni. Per Pd-M5S-Avs:"Ieri l'Italia si è riscattata sul genocidio" in atto a Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: cortei - gaza

Cortei Israele: liberate ostaggi a Gaza

Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv

Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia

Meloni attacca i cortei per Gaza: “Sedicenti pro Pal” - la Repubblica - X Vai su X

I cortei in tutta Italia per Gaza hanno bloccato tutto, oggi il primo voto sulla revoca dell’immunità parlamentare all’eurodeputata Ilaria Salis, la liberazione in Egitto dell’attivista di piazza Tahrir Alaa Abd El-Fattah, i funerali di Charlie Kirk negli Usa sono l’inizio d - facebook.com Vai su Facebook

Scintille su Gaza nell'Aula della Camera; Borse 22 settembre: oro e argento sempre al top, Leonardo leader a Piazza Affari, scintille di Apple e Oracle a Wall Street; Tajani in aula: “Stop carneficina a Gaza”. Scintille con i 5S: “Ministro influencer prezzolato”.

Scintille su Gaza nell'Aula della Camera - La seduta pomeridiana della Camera, in cui è previsto il ricordo di Kirk, si è aperta con le scintille tra maggioranza e opposizione su Gaza e sui cortei di ieri. Da msn.com

Scontri corteo pro Gaza, Schlein: Il Governo non criminalizzi ogni forma di dissenso - "La stragrande maggioranza ha scioperato e manifestato in modo pacifico: dico al governo, smettetela di criminalizzare ogni forma di dissenso, l'Italia non vuole essere complice dei crimini di Netanya ... ilgiornale.it scrive