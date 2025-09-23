Cortei per Gaza l?Italia in tilt | scontri a Milano caos a Roma

Sassi, fumogeni e barricate in stazione Centrale a Milano, al grido «noi da qui non ce andiamo». A Roma irruzione alla Sapienza e facoltà di Lettere occupata, tra cori contro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Cortei per Gaza, l?Italia in tilt: scontri a Milano, caos a Roma

Sciopero generale per Gaza, cortei e blocchi in tutta Italia: piazze gremite e trasporti in tilt - Venezia – Da Marghera il corteo, guidato dallo striscione “Gaza sta bruciando. Riporta pupia.tv

Sciopero per Gaza, si ferma l'Italia - A Roma ventimila tra studenti e operai hanno riempito Piazza dei Cinquecento. Scrive rainews.it