Arezzo, 23 settembre 2025 – La quarta edizione del corso barman inclusivo è pronta a partire. Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso, ha unito le forze con l’agenzia formativa di Confesercenti e ha ottenuto il patrocinio della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno per organizzare questo nuovo percorso dedicato alle persone con disabilità. Questo evento è diventato un appuntamento fisso nel calendario della formazione per persone diversamente abili. Offre loro la possibilità di imparare i segreti del mestiere di barman, aprendo le porte al mondo del lavoro e, allo stesso tempo, creando opportunità per socializzare con i clienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corso barman inclusivo: aperte le iscrizioni