Corsi Gol nel Vallo di Diano | ancora pochi giorni per iscriversi opportunità per i campani tra i 18 e i 64 anni
Ancora pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni ai corsi Gol erogati dall’Ente di Formazione Faidee di Confesercenti Vallo di Diano, rivolti a cittadini tra i 18 e i 64 anni residenti in Campania, disoccupati, inoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o reddito di cittadinanza. “Tra i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: corsi - vallo
CORSI “PROGRAMMA GOL” ANCHE A VALLO. PARLA LA RESP. CONFESERCENTI SALERNO AQUINO - facebook.com Vai su Facebook
Corsi Programma Gol, pochi giorni a scadenza; Corsi Gol nel Vallo di Diano: ancora pochi giorni per iscriversi, opportunità per i campani tra i 18 e i 64 anni; Confesercenti Vallo di Diano: continuano i corsi Gol con l’ente di formazione Faidee.
Corsi Programma Gol, pochi giorni a scadenza - Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni ai corsi Gol erogati dall’Ente di Formazione Faidee di Confesercenti Vallo di Diano, rivolti a cittadini t ... gazzettadisalerno.it scrive
Opportunità nel mondo del lavoro con i corsi del Programma Gol di Faidee. Le novità - Proseguono i corsi di formazione rientranti nel Programma Gol presso l’ente di formazione di Confesercenti Vallo di Diano Faidee, guidato dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino. Come scrive ondanews.it