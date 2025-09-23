Corriere dello Sport | Napoli vittoria sofferta | Pisa piegato 3-2 Conte resta in vetta solitaria

"> Il racconto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: la capolista vince la quarta di fila, ma concede troppo nel finale. La cronaca del 3-2 contro il Pisa porta la firma di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che descrive una partita intensa, piena di colpi di scena e con un Napoli capace di conquistare il primato in solitaria nonostante le difficoltà. «La capolista se ne va – scrive Mandarini – ma più che una fuga si tratta di un primo strappo». I tre punti arrivano al termine di una gara sofferta fino al 96’, con errori difensivi e un finale da brividi, soprattutto dopo il gol di Lorran che ha riacceso le speranze del Pisa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, vittoria sofferta: Pisa piegato 3-2, Conte resta in vetta solitaria”

