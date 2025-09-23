Corpo smembrato in un sacco a Spoleto ipotesi omicidio per la morte di Bala Sagor e la possibile svolta
Il ritrovamento choc a Spoleto. La tranquillità della periferia di Spoleto è stata scossa da una scoperta agghiacciante. Un sacco nero, apparentemente abbandonato lungo una recinzione poco distante dalla ferrovia e da un’area giochi per bambini, conteneva il corpo smembrato di un giovane, il 21enne Bala Sagor, soprannominato Obi, originario del Bangladesh. A notarlo, nella mattina di venerdì, è stato un residente della zona, insospettito dalla presenza di una bicicletta elettrica appoggiata contro un muretto. La scoperta ha subito fatto scattare l’allarme: sul posto sono giunti i carabinieri e gli uomini della scientifica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: corpo - smembrato
Orrore a Spoleto: corpo smembrato in un sacco, ipotesi omicidio per un 21enne scomparso
