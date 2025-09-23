Corona spreca tre occasioni l’Udinese punisce il Palermo | friulani agli ottavi di Coppa Italia contro la Juve
L’Udinese conquista il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia superando 2-1 il Palermo al Bluenergy Stadium. I friulani di Runjaic ribaltano una prima mezz’ora dominata dai rosanero e volano verso il confronto con la Juventus. Decisive le reti di Zaniolo al 40? e Miller al 44?, mentre nel finale Peda riaccende le speranze siciliane senza riuscire però a evitare l’eliminazione. La squadra di Filippo Inzaghi parte a testa alta contro i bianconeri di Serie A, sfiorando più volte il vantaggio con Corona, protagonista assoluto della prima fase di gara. L’attaccante numero 31 spreca almeno tre occasioni nitide, punito dalla cinica reazione dell’Udinese nel finale del primo tempo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
