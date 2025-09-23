Cori striscioni e cartelli Professori e studenti uniti nella protesta | Fermate il massacro

PISTOIA Bandiere colorate con il simbolo della pace, o con i colori che rappresentano il popolo palestinese, striscioni, cartelli scritti a mano: l’atmosfera ieri mattina in piazza Gavinana tra i manifestanti del mondo scolastico che hanno partecipato al presidio per Gaza era distesa ma con la consapevolezza da parte di tutti della necessità di farsi sentire, parlando al microfono in prima persona o anche solo per esprimere con l’atto di presenza il rifiuto per la guerra. Tanti i docenti delle scuole della provincia, di ruolo, supplenti e anche già in pensione, alcuni che si sono ritrovati e che si sono scambiati con un abbraccio o con una semplice occhiata lo sconforto di essere lì non per un evento gioioso ma per dover ancora chiedere di fermare un massacro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cori, striscioni e cartelli. Professori e studenti uniti nella protesta: "Fermate il massacro"

