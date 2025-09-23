Corbelli premia Kathleen Chalfant, migliore attrice.

Il Terra di Siena International Filmfestival premia Kathleen Chalfant come migliore attrice per la sua magistrale interpretazione del film ‘Familiar Touch’, diretto, sceneggiato e co-prodotto da Sarah Friedland. L’attrice americana è stata ospite ieri della cerimonia per la consegna del riconoscimento, a Palazzo Sergardi, dove è in corso la mostra ‘Cavalli d’autore’. Ed è proprio di uno degli artisti esposti, Fabio Mazzieri, l’opera che Maria Pia Corbelli, fondatrice del festival senese, ha consegnato all’attrice. A causa di impegni di lavoro in California, Chalfant non potrà partecipare alla rassegna del prossimo mese (dal 7 all’11), nel corso della quale il film di cui è protagonista sarà proiettato, in anteprima, al cinema Pendola, mercoledì 8 alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

