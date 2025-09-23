In Prima Categoria restano a punteggio pieno Copparo 2015 e Portuense, entrambe a quota sei dopo due giornate. La netta superiorità tecnica, fisica e tattica del Copparo 2015 regala ai rossoblù la seconda vittoria consecutiva, prima assoluta casalinga. Coi pilastri arretrati Franceschini e Scaramelli, la sicurezza in mezzo al campo di Roselli, i movimenti ubriacanti dell’instancabile Borges, la solidità di Granado e Gharbi, le scorribande a sinistra di Yara e Secli, nonostante il Centro Erika Lavezzola provi a riaprirla a metà ripresa, la squadra di mister Borsari con sei punti rimane nella parte alta della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Copparo e Portuense, è già duello in vetta. Il Ponte insegue, passo falso Codigorese