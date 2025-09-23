Coppa Italia tutto facile per il Milan | Gimenez Nkunku e Pulisic affondano il Lecce

Il nuovo Milan di Max Allegri adesso fa davvero sul serio. Questa, in estrema sintesi, è la lezione che gli spettatori del Meazza hanno portato a casa dopo la prova maiuscola che i rossoneri hanno messo nel secondo turno di Coppa Italia, eliminando il Lecce con un perentorio 3-0. Dopo la convincente vittoria ad Udine nel fine settimana, il Milan mette subito sotto l’undici di Di Francesco, che regge fino al fallaccio di Siebert che costa al tedesco un rosso diretto. I padroni di casa passano con la prima rete stagionale di Gimenez ma non riescono a sfruttare le tante palle gol create nel finale del primo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

