Coppa Italia | tris Milan al Lecce passano anche Cagliari e Udinese
Coppa Italia, vittorie per la squadra di Allegri, per i rossoblù e per i bianconeri che avanzano agli ottavi: tutti i risultati I primi match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia all’insegna di gol e spettacolo. Il Milan regola il Lecce per 3-0, nella gara serale, in una partita senza storia. Nel pomeriggio, avevano già vinto il Cagliari per 4-1 contro il Frosinone e l’Udinese per 2-1 contro il Palermo. Così, i primi ottavi di finale definiti nel torneo saranno Juventus-Udinese, Lazio-Milan e Napoli-Cagliari. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Il Milan non si ferma, Lecce asfaltato e ottavi di Coppa Italia raggiunti: si sbloccano Gimenez e Nkunku - Rossoneri qualificati agli ottavi di Coppa Italia, dove affronteranno ... Secondo fanpage.it
Coppa Italia, Milan-Lecce 3-0: rossoneri agli ottavi con la Lazio - A San Siro decidono un tocco ravvicinato di Gimenez dopo l'espulsione di Siebert, una grande mezza rovesciata al volo di Nkunku e un guizzo di Pulisic ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it