Coppa Italia | tris Milan al Lecce passano anche Cagliari e Udinese

Coppa Italia, vittorie per la squadra di Allegri, per i rossoblù e per i bianconeri che avanzano agli ottavi: tutti i risultati I primi match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia all’insegna di gol e spettacolo. Il Milan regola il Lecce per 3-0, nella gara serale, in una partita senza storia. Nel pomeriggio, avevano già vinto il Cagliari per 4-1 contro il Frosinone e l’Udinese per 2-1 contro il Palermo. Così, i primi ottavi di finale definiti nel torneo saranno Juventus-Udinese, Lazio-Milan e Napoli-Cagliari. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

