Coppa Italia tris del Milan a Lecce Si sblocca Gimenez prima gioia per Nkunku e segna anche il solito Pulisic

Milan - Lecce 3-0 Marcatori: 21' pt Gimenez, 6' st Nkunku, 19' st Pulisic Milan (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6.5, De Winter 6.5, Pavlovic 6.5 (34' st Odogu sv); Saelemaekers 7 (16' st Athekame 6), Loftus-Cheek 7, Ricci 6 (1' st Fofana 6.5), Rabiot 7, Bartesaghi 7; Nkunku 7.5 (16' st Pulisic 7), Gimenez 7 (23' st Balentien 6). In panchina: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Gabbia, Modric. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Coppa Italia, tris del Milan a Lecce. Si sblocca Gimenez, prima gioia per Nkunku e segna anche il solito Pulisic

In questa notizia si parla di: coppa - italia

