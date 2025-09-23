Coppa Italia Milan-Lecce | la moviola in diretta | LIVE NEWS

La moviola LIVE di Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: analizziamo l'operato dell'arbitro e del V.A.R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coppa Italia, Milan-Lecce: la moviola in diretta | LIVE NEWS

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: sardi agli ottavi. Alle 21 Milan-Lecce Segui i risultati in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-settembre-cagliari-fro - facebook.com Vai su Facebook

? Coppa Italia, poker #Cagliari al Frosinone: Pisacane agli ottavi, sfiderà il Napoli - X Vai su X

Coppa Italia, dove vedere in tv Milan-Lecce e le altre partite di oggi; Milan-Lecce LIVE; Milan-Lecce, le probabili: Nkunku, Ricci e Bartesaghi dal 1'.

Milan-Lecce, Coppa Italia: formazioni ufficiali, dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario - Il Milan torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia e a San Siro arriva il Lecce, reduce dalla sconfitta casalinga in campionato contro il Cagliari. Come scrive msn.com

Milan-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - La sfida tra le formazioni di Allegri e Di Francesco è in programma alle ore 21 di martedì 23 settembre a San Siro. Riporta tuttosport.com