Coppa Italia | Milan batte Lecce 3-0 gol di Gimenez Nkunku e Pulisic

Coppa Italia, il Milan travolge il Lecce: 3-0 e qualificazione agli ottavi con autorità.. Il Milan supera il Lecce con un netto 3-0 e avanza agli ottavi di Coppa Italia. A San Siro decidono Gimenez, Nkunku e Pulisic. Espulsione di Siebert al 19’, partita in discesa per i rossoneri. Il Milan parte forte e impone subito il proprio ritmo. Dopo due pali colpiti nei primi minuti, al 21’ arriva il vantaggio: Bartesaghi serve Gimenez che insacca a porta vuota. Il Lecce perde Siebert al 19’ per un brutto intervento rivisto al VAR, e resta in dieci. La superiorità rossonera si traduce in un dominio totale: 77% di possesso palla e 20 tiri totali contro 0. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

