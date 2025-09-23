Coppa Italia l’Udinese avanza agli ottavi con il brivido | eliminato il Palermo
L’Udinese questa sera ha ospitato il Palermo di mister Inzaghi in una gara da dentro o fuori. Chi affronterà nel prossimo turno di Coppa Italia? Reduce dal pesante 0-3 maturato in casa contro il Milan, dopo un discreto inizio di campionato, l’ Udinese ha accolto al Bluenergy Stadium un Palermo che ha iniziato decisamente con il piede giusto questa stagione: con 10 punti in 4 partite, infatti, i rosanero stanno guidando – insieme a Modena e Cesena – la classifica di Serie B. Superata ai rigori la Cremonese nell’ultima fase di Coppa Italia, la squadra di Pippo Inzaghi è arrivata al match di Udine con grande ottimismo e con la consapevolezza di potersi giocare le proprie carte anche contro un’avversaria di categoria superiore. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: coppa - italia
11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid
La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
? Coppa Italia, poker #Cagliari al Frosinone: Pisacane agli ottavi, sfiderà il Napoli - X Vai su X
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Cagliari-Frosinone 4-1, sardi agli ottavi., In corso Udinese-Palermo,. Alle 21 Milan-Lecce Segui i risultati in diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia: il Lecce batte 2-0 la Juve Stabia e avanza - Decisivi i gol di Krstovic nel primo tempo e Kaba in pieno recupero della ripresa. Scrive ansa.it
Coppa Italia: 2-0 al Pescara, avanza il Parma - Dopo un gol annullato per fuorigioco e due legni colpiti nel primo tempo, il successo matura nella ... Come scrive ansa.it