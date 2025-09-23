Coppa Italia l’Udinese avanza agli ottavi con il brivido | eliminato il Palermo

L’Udinese questa sera ha ospitato il Palermo di mister Inzaghi in una gara da dentro o fuori. Chi affronterà nel prossimo turno di Coppa Italia? Reduce dal pesante 0-3 maturato in casa contro il Milan, dopo un discreto inizio di campionato, l’ Udinese ha accolto al Bluenergy Stadium un Palermo che ha iniziato decisamente con il piede giusto questa stagione: con 10 punti in 4 partite, infatti, i rosanero stanno guidando – insieme a Modena e Cesena – la classifica di Serie B. Superata ai rigori la Cremonese nell’ultima fase di Coppa Italia, la squadra di Pippo Inzaghi è arrivata al match di Udine con grande ottimismo e con la consapevolezza di potersi giocare le proprie carte anche contro un’avversaria di categoria superiore. 🔗 Leggi su Sportface.it