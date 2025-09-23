Coppa Italia Lecce-Milan | Allegri lancia Nkunku dal 1' Tra i pugliesi c' è l' ex Camarda

Milano, 23 settembre 2025 – Galvanizzato dal rotondo 3-0 rifilato sabato all’Udinese al Bluenergy Stadium, valso il terzo successo di fila senza gol subiti, il Milan si rituffa nella Coppa Italia per disputare il secondo turno. Avversario dei rossoneri questa sera (calcio d’inizio alle ore 21 con diretta su Italia 1) a San Siro, dopo il Bari sconfitto 2-0 in agosto, è un’altra squadra pugliese: il Lecce di Di Francesco, che nel primo turno ha superato la Juve Stabia ma ha iniziato la stagione decisamente in salita, avendo rimediato un solo punto in quattro giornate, perdendo anche contro il Milan (2-0) poche settimane fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Lecce-Milan: Allegri lancia Nkunku dal 1'. Tra i pugliesi c'è l'ex Camarda

