Coppa Italia il Milan travolge il Lecce 3-0 e vola agli ottavi

Milano, 23 settembre 2025 – Missione compiuta per il Milan che liquida il Lecce con un perentorio 3-0 e raggiunge gli ottavi di finale di Coppa Italia dopo Cagliari e Udinese che nel pomeriggio hanno eliminato Frosinone e Palermo battendoli rispettivamente per 4-1 e 2-1. Ci sarà la Lazio agli ottavi di fronte ai rossoneri, i quali anche da da questa serata portano a casa soltanto note liete: gli uomini di Landucci hanno infatti squadernato l’ennesima prestazione dominante schiacciando sull’acceleratore sin dai primi minuti creando un’importante mole palle gol con Rabiot e Gimenez, il quale si è poi sbloccato al 21’ su cross di Bartesaghi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, il Milan travolge il Lecce 3-0 e vola agli ottavi

