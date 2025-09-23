Coppa Italia | il Milan stacca il pass per gli ottavi di finale | battuto il Lecce
Agevole passaggio del turno di Coppa Italia per il Milan. Il Diavolo stende il Lecce davanti ai propri tifosi. A San Siro è andato in scena il match tra Milan e Lecce valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Cremonese all’esordio in campionato, i rossoneri hanno collezionato 9 punti nelle successive 3 gare (una delle quali proprio contro il Lecce), ritrovando la propria identità e, soprattutto, dando chiari segnali di crescita sul piano della manovra e della condizione. Tutt’altro avvio di stagione è quello del Lecce, che chiude momentaneamente la classifica di Serie A con un solo punto in 4 giornate. 🔗 Leggi su Sportface.it
