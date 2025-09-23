Milano, 23 settembre 2025 – Il 3-0 al Lecce è la fotografia di un Milan che non solo porta a casa tre punti, ma soprattutto conferma fiducia, qualità e un protagonista nuovo. La serata di San Siro, infatti, è segnata dall’esordio dal primo minuto di Christopher Nkunku: errori iniziali, un palo clamoroso, ma anche la giocata che cambia l’inerzia del match e la sensazione di avere in casa un’arma in più. La mezza rovesciata con cui il francese stende definitivamente il Lecce vale da sola il prezzo del biglietto e, con quel palloncino rosso, accende l’entusiasmo di un pubblico che lo ha adottato subito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, il Milan d’autorità sul Lecce: 3-0 e tante certezze