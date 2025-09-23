Coppa Italia il Como attende il Sassuolo al Sinigaglia
Messo in cascina il successo in trasferta in rimonta contro la Fiorentina in campionato, il Como di Cesc Fabregas si prepara per affrontare il Sassuolo in Coppa Italia. La gara, valevole per i sedicesimi di finale, è in programma mercoledì 24 settembre 2025 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia con. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Coppa Italia 2025/26 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti 16esimi di Finale
Como-Sassuolo dove vederla: Italia 1, Canale 5 o 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Il Como affronta il Sassuolo ai sedicesimi di Coppa Italia: le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita. Si legge su goal.com
Torna la Coppa Italia: domani Como-Sassuolo - Torna la Coppa Italia, tornano ad accendersi le luci al Sinigaglia, con il Como che ospiterà il Sassuolo, per una delle sfide tra squadre di serie A del secondo turno. Secondo laprovinciadicomo.it