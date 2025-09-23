Coppa Italia il Como attende il Sassuolo al Sinigaglia

Quicomo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messo in cascina il successo in trasferta in rimonta contro la Fiorentina in campionato, il Como di Cesc Fabregas si prepara per affrontare il Sassuolo in Coppa Italia. La gara, valevole per i sedicesimi di finale, è in programma mercoledì 24 settembre 2025 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia con. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Coppa Italia, il Como attende il Sassuolo al Sinigaglia; Morata-Como: è ufficiale! Depositato il contratto. Si attende solo l’annuncio del club; Ultimi giorni di mercato, cosa può succedere in Serie A.

coppa italia como attendeComo-Sassuolo dove vederla: Italia 1, Canale 5 o 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Il Como affronta il Sassuolo ai sedicesimi di Coppa Italia: le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita. Si legge su goal.com

coppa italia como attendeTorna la Coppa Italia: domani Como-Sassuolo - Torna la Coppa Italia, tornano ad accendersi le luci al Sinigaglia, con il Como che ospiterà il Sassuolo, per una delle sfide tra squadre di serie A del secondo turno. Secondo laprovinciadicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Como Attende