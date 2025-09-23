Coppa Italia contro chi gioca il Milan agli ottavi se elimina il Lecce
2025-09-23 17:59:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il Milan affronta il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia: chi troverà agli ottavi la vincente? Il Milan torna in campo a San Siro, questa volta per la Coppa Italia Frecciarossa 202526: è sfida al Lecce. Dopo aver battuto l’Udinese in Serie A, terza vittoria consecutiva in campionato, i rossoneri si rituffano sulla coppa, “obiettivo” del club come evidenziato alla vigilia da Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina ma in tribuna dovendo scontare la seconda giornata di squalifica rimediata ai tempi della Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
