Coppa Italia contro chi gioca il Milan agli ottavi se elimina il Lecce

Justcalcio.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-23 17:59:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il Milan affronta il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia: chi troverà agli ottavi la vincente? Il Milan torna in campo a San Siro, questa volta per la Coppa Italia Frecciarossa 202526: è sfida al Lecce. Dopo aver battuto l’Udinese in Serie A, terza vittoria consecutiva in campionato, i rossoneri si rituffano sulla coppa, “obiettivo” del club come evidenziato alla vigilia da Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina ma in tribuna dovendo scontare la seconda giornata di squalifica rimediata ai tempi della Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Milan-Lecce, le probabili: Nkunku, Ricci e Bartesaghi dal 1'; Milan-Lecce, contro chi gioca chi passa il turno? Il tabellone di Coppa Italia.

coppa italia contro giocaCoppa Italia: 4-1 al Frosinone, Cagliari agli ottavi col Napoli - 1 e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia: a dicembre giocherà al Maradona contro i campioni d'Italia del Napoli. Riporta msn.com

coppa italia contro giocaCagliari Frosinone, oggi si gioca l’attesissima gara di Coppa Italia: ecco il punto della situazione in vista del match - Cagliari Frosinone, oggi la squadra di Pisacane ospiterà all’Unipol Domus i ciociari in occasione della gara di Coppa Italia: il punto della situazione La Coppa Italia entra nel vivo e regala una sfid ... Secondo cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Contro Gioca