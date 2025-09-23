Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1 | i giallazzurri crollano nel finale
Il Frosinone perde 4-1 con il Cagliari ed esce dalla Coppa Italia. Un punteggio sicuramente eccessivo per quanto visto in campo, con gli uomini di Alvini, nonostante i tanti cambi di formazione rispetto all'undici tipo, in partita per 70 minuti.In rete ad inizio match Gaetano dal dischetto. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: coppa - italia
11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid
La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Cagliari-Frosinone 4-1, sardi agli ottavi., In corso Udinese-Palermo,. Alle 21 Milan-Lecce Segui i risultati in diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia 2025/26 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti 16esimi di Finale - X Vai su X
Cagliari Frosinone, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Cagliari - Frosinone Coppa Italia 2025; Cagliari-Frosinone LIVE.
Coppa Italia: 4-1 al Frosinone, Cagliari agli ottavi col Napoli - 1 e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia: a dicembre giocherà al Maradona contro i campioni d'Italia del Napoli. Segnala ansa.it
Coppa Italia 2025/2026, Cagliari-Frosinone 4-1: rossoblù agli ottavi contro Napoli - 1 il Frosinone nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia giocata all''Unipol Domus' di Cagliari. Riporta lapresse.it