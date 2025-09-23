Coppa Italia 2025 2026 Cagliari-Frosinone 4-1 | rossoblù agli ottavi contro Napoli
Il Cagliari ha battuto per 4-1 il Frosinone nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia giocata all”Unipol Domus’ di Cagliari. Sardi in vantaggio con Gaetano al 2? su rigore, pareggio dei laziali al 36? con Vergani. Nella ripresa la formazione di Pisacane dilaga con le reti di Borrelli (67?), Felici (80?) e Cavuoti (85?). Il Cagliari sfiderà agli ottavi il Napoli con partite di andata e ritorno programmate il 3 e 17 dicembre. Questo articolo Coppa Italia 20252026, Cagliari-Frosinone 4-1: rossoblù agli ottavi contro Napoli proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: coppa - italia
11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid
La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Cagliari-Frosinone 4-1, sardi agli ottavi., In corso Udinese-Palermo,. Alle 21 Milan-Lecce Segui i risultati in diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia 2025/26 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti 16esimi di Finale - X Vai su X
Udinese - Palermo (0-0) Coppa Italia 2025; Coppa Italia 2025-2026, inizia il secondo turno: oggi in campo il Cagliari. Il programma - FOTO - Cagliari; Coppa Italia 2025/2026, da oggi il secondo turno: gli orari delle partite e dove vederle in tv.
Coppa Italia 2025/2026, Cagliari-Frosinone 4-1: rossoblù agli ottavi contro Napoli - 1 il Frosinone nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia giocata all''Unipol Domus' di Cagliari. Si legge su lapresse.it
Coppa Italia 2025-2026, inizia il secondo turno: oggi in campo il Cagliari. Il programma – FOTO - Il Cagliari di Fabio Pisacane gioca dalle ore 17:00 Il secondo turno della Coppa Italia Frecciarossa 20 ... Lo riporta cagliarinews24.com