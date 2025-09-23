Coppa Italia 2025 2026 Cagliari-Frosinone 4-1 | rossoblù agli ottavi contro Napoli

Il Cagliari ha battuto per 4-1 il Frosinone nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia giocata all”Unipol Domus’ di Cagliari. Sardi in vantaggio con Gaetano al 2? su rigore, pareggio dei laziali al 36? con Vergani. Nella ripresa la formazione di Pisacane dilaga con le reti di Borrelli (67?), Felici (80?) e Cavuoti (85?). Il Cagliari sfiderà agli ottavi il Napoli con partite di andata e ritorno programmate il 3 e 17 dicembre. Questo articolo Coppa Italia 20252026, Cagliari-Frosinone 4-1: rossoblù agli ottavi contro Napoli proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

