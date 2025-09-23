Coppa Italia 2025 2026 al via i 16esimi di finale | calendario e dove vederli in tv

La Coppa Italia 20252026 entra nel vivo con i 16esimi di finale. Dal 23 al 25 settembre, otto partite impegneranno 11 club di Serie A e sette del campionato cadetto. Spicca la presenza del Milan, che ha iniziato il suo cammino dai 32esimi (in cui ha eliminato il Bari per 2-0) per via della deludente stagione scorsa: i rossoneri se la vedranno con un’altra formazione pugliese, il Lecce, già battuto per 2-0 nella seconda giornata di Serie A. Le otto qualificate incroceranno, negli ottavi, le teste di serie, tra cui le altre big come Juventus, Inter, Napoli e i campioni in carica del Bologna. Tutti i match sono disponibili in diretta televisiva sui canali Mediaset e in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Lettera43.it

