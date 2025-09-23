Coppa Davis a Bologna | le 8 nazionali migliori del mondo sui campi della SuperTennis Arena

La Final 8 della Coppa Davis arriva a Bologna dal 18 al 23 novembre 2025. La nostra città sarà il palcoscenico per l'atto conclusivo della 112ª edizione della competizione sportiva che vedrà in campo le migliori 8 nazionali del mondo. La location quest'anno è in fiera: si gioca infatti alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Puppo dubbioso: “Non credo che Sinner giocherà la Coppa Davis. Berrettini ha sbagliato delle scelte”

Sinner-Djokovic e quel punto in Coppa Davis che ha cambiato la storia

Sinner e Cobolli, parla l’eroe della Coppa Davis 1976: “Djokovic è all’ultima chance, avrà fame di vittoria. Flavio fra un anno sarà fra i migliori”

L'Italtennis sogna ancora il bis. Dopo BJK Cup e Coppa Davis nel 2024, l'Italia cerca la doppietta anche in questo anno. Le ragazze hanno alzato la coppa appena ieri, con una finale a senso unico contro gli USA. Tra poco più di un mese sarà il turno de

Binaghi ? "Sinner ha vinto due Slam, Musetti ha fatto una stagione straordinaria, ma se mi avessero chiesto cosa sognavo di vincere un giorno avrei risposto gli Internazionali d'Italia in singolo e in doppio e la Coppa Davis. È esattamente quello che ha fatto

Alcaraz trascina Sinner alle finali di Davis Cup a Bologna: "Io ci sarò e voglio vincere pure le ATP Finals" - Il numero 1 ha confermato la sua presenza, a questo punto Jannik Sinner come fa a rinunciare? Riporta sport.virgilio.it

Coppa Davis, la Final 8 trova casa a Bologna. Ecco i sorteggi: l’Italia debutta contro l’Austria - Le sfide dal 18 al 23 novembre alla Supertennis Arena in Fiera, aspettando Sinner. Scrive bologna.repubblica.it