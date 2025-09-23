I voli all’aeroporto di Copenaghen sono ripresi martedì mattina dopo essere stati sospesi o dirottati durante la notte a causa dell’avvistamento di droni. “L’aeroporto di Copenaghen ha riaperto dopo essere stato chiuso a causa dell’attività dei droni. Tuttavia, ci saranno ritardi e alcune partenze cancellate. Si consiglia ai passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea per ulteriori informazioni”, si legge sul sito web ufficiale dello scalo. La polizia aveva riferito che ieri sera erano stati avvistati due o tre droni di grandi dimensioni non identificati, costringendo i voli in partenza dal più grande aeroporto della Scandinavia a rimanere a terra e altri a essere dirottati verso aeroporti vicini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Copenaghen, ripresi i voli all'aeroporto: imponente presenza di polizia