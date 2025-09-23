Copenaghen polizia | Si indaga su possibile scenario ibrido

La polizia di Copenaghen sta indagando sul caso dei droni che hanno sorvolato lunedì l’aeroporto di Copenaghen. Jes Jespersen, ispettore capo, ha confermato che le forze dell’ordine stanno esaminando l’ipotesi di uno scenario ibrido. “Non posso escludere la possibilità che sia proprio di questo che stiamo parlando, né che provengano da una o più navi nel Sound o nel Mar Baltico”, ha spiegato Jespersen. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

