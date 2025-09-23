Copenaghen polizia | Si indaga su possibile scenario ibrido
La polizia di Copenaghen sta indagando sul caso dei droni che hanno sorvolato lunedì l’aeroporto di Copenaghen. Jes Jespersen, ispettore capo, ha confermato che le forze dell’ordine stanno esaminando l’ipotesi di uno scenario ibrido. “Non posso escludere la possibilità che sia proprio di questo che stiamo parlando, né che provengano da una o più navi nel Sound o nel Mar Baltico”, ha spiegato Jespersen. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: copenaghen - polizia
Danimarca: pacco sospetto ad ambasciata Israele a Copenaghen, interviene polizia
Copenaghen, ripresi i voli all'aeroporto: imponente presenza di polizia
#Droni nei cieli di #Copenaghen, le notizie dalla Polizia danese: ecco cosa è successo - X Vai su X
L'aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso a seguito del rilevamento di alcuni droni sospetti che sorvolavano lo scalo. Lo rendono noto i media danesi, citando la polizia locale. Da poco più di un'ora nessun aereo può decollare o atterrare - facebook.com Vai su Facebook
Copenaghen, polizia: Si indaga su possibile scenario ibrido; La polizia di Copenaghen sui droni che hanno sorvolato l'aeroporto:, polizia: «Si indaga su possibile scenario ibrido»; Droni sull'aeroporto di Copenaghen, Zelensky accusa la Russia mentre la polizia indica un attore capace.
Copenaghen, polizia: "Si indaga su possibile scenario ibrido" - (LaPresse) La polizia di Copenaghen sta indagando sul caso dei droni che hanno sorvolato lunedì l'aeroporto di Copenaghen. Scrive stream24.ilsole24ore.com
La polizia di Copenaghen sui droni che hanno sorvolato l'aeroporto:, polizia: «Si indaga su possibile scenario ibrido» - (LaPresse) La polizia sta indagando sul caso dei droni che hanno sorvolato lunedì l'aeroporto di Copenaghen. Come scrive msn.com