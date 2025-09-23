Copenaghen Cremlino | Non prendiamo più in considerazione accuse infondate

“Francamente, muovere accuse infondate ogni volta fa sì che ulteriori dichiarazioni del genere non vengano più prese in considerazione. Perché ogni volta sentiamo accuse infondate”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando il sorvolo di droni in Danimarca e Norvegia e le accuse di un possibile coinvolgimento della Russia. “Probabilmente, una parte che occupa una posizione seria e responsabile non dovrebbe lanciare accuse infondate di volta in volta”, ha aggiunto Peskov. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

