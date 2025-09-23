Copenaghen allarme droni | scalo riaperto nella notte | Velivoli anche su Oslo | Premier danese | Attacco di gravità mai vista

L'aeroporto internazionale della capitale danese ha sospeso le operazioni dopo l’avvistamento di due o tre droni di grandi dimensioni. Lo scalo è rimasto chiuso per quasi 5 ore. La polizia: "Non siamo riusciti a vederli". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Copenaghen, allarme droni: scalo riaperto nella notte | Velivoli anche su Oslo | Premier danese: "Attacco di gravità mai vista"

In questa notizia si parla di: copenaghen - allarme

Allarme droni: chiuso l’aeroporto di Copenaghen

Copenaghen, allarme droni: stop a decolli e atterraggi nello scalo principale

Copenaghen, allarme droni: scalo riaperto nella notte | Ma i velivoli misteriosi bloccano anche Oslo

#NEWS - #Allarme - #Droni su #Danimarca e #Norvegia, chiusi per alcune ore gli aeroporti di #Copenaghen e #Oslo. Decine di voli cancellati, gli scali sono stati poi riaperti. #Zelensky: 'La violazione nello spazio aereo danese è russa', ma la polizia non con - X Vai su X

Radio1 Rai. . Nuovo #allarme #droni nei cieli europei. Chiusi, e poi riaperti nella notte, gli aeroporti di #Copenaghen e #Oslo, dopo un avvistamento di velivoli senza pilota di grandi dimensioni. #Zelensky sullo scalo danese: "Opera dei russi" - facebook.com Vai su Facebook

Droni su Danimarca e Norvegia, chiusi per alcune ore gli scali di Copenaghen e Oslo; Droni sospetti, chiusi e poi riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Decine di voli sospesi; Copenaghen, allarme droni: scalo riaperto nella notte | Ma i velivoli misteriosi bloccano anche Oslo.

Droni nei cieli, chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Zelensky: “Erano russi. Senza risposta, Mosca continuerà” - Gli scali di Copenaghen e Oslo riaperti dopo ore di chiusura per droni non identificati. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Droni su Danimarca e Norvegia, chiusi per alcune ore gli scali di Copenaghen e Oslo - E' il bilancio di una serata di caos sui cieli di Copenaghen, quando sull'aeroporto della capitale danese hanno iniziato a sorvolare "3- Si legge su ansa.it