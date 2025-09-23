Copenaghen allarme droni | scalo riaperto nella notte | Ma i velivoli misteriosi bloccano anche Oslo
L'aeroporto internazionale della capitale danese ha sospeso le operazioni dopo l’avvistamento di due o tre droni di grandi dimensioni. Lo scalo è rimasto chiuso per quasi 5 ore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: copenaghen - allarme
Allarme droni: chiuso l’aeroporto di Copenaghen
Copenaghen, allarme droni: stop a decolli e atterraggi nello scalo principale
Copenaghen, allarme droni: stop a decolli e atterraggi nello scalo principale #copenaghen #danimarca #aeroporto - X Vai su X
I ricercatori dell’Università di Copenaghen hanno sviluppato Baeta, un materiale ottenuto tramite il riciclo della plastica PET, capace di catturare anidride carbonica. La polvere, arricchita con etilendiammina, trattiene grandi quantità di CO2 e, una volta satura, - facebook.com Vai su Facebook
Copenaghen, allarme droni: stop a decolli e atterraggi nello scalo principale; Allarme droni: chiuso l’aeroporto di Copenaghen; Droni sull’aeroporto di Copenaghen: scalo chiuso.
Copenaghen, allarme droni: stop a decolli e atterraggi nello scalo principale - Avvistati droni di grandi dimensioni nello spazio aereo di Copenaghen: sospesi decolli e atterraggi, voli dirottati. Lo riporta msn.com
'Droni sull'aeroporto di Copenaghen, scalo temporaneamente chiuso' - Londra e Varsavia avvertono Mosca: 'Affronteremo i jet'. Da ansa.it