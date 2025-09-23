Cop30 a rischio flop | +120% di carbone gas e petrolio
Non è solo l’Europa ad apparire divisa sul tema climatico, ma tutte le più grandi potenze economiche stanno pianificando livelli di produzione di carbone, gas e petrolio maggiori rispetto ai target climatici, rendendo impossibile impedire il superamento della soglia critica di temperatura di 1,5 °C a livello globale. La maggior parte dei Paesi presi in esame dal Production Gap Report 2025 mostra come questi Stati continuino a pianificare la produzione di combustibili fossili a livelli incompatibili con le proprie ambizioni climatiche per il raggiungimento delle emissioni nette a zero. Si continuano a rimandare gli obiettivi climatici per raggiungere lo zero emissioni di gas serra nella seconda metà del secolo, come richiesto dall’Accordo di Parigi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: cop30 - rischio
Stallo a Bruxelles: il Consiglio ambiente UE rinvia la decisione sugli obiettivi di riduzione emissioni al 2035-2040. Cop30 a rischio: l’Europa potrebbe arrivare senza un piano climatico aggiornato https://eurocomunicazione.eu/2025/09/18/clima-leuropa - X Vai su X
Massone e Gonella: «L’Italia deve accelerare su autorizzazioni e incentivi. Senza dialogo con le comunità locali, il rischio è rimanere indietro di dieci anni» - facebook.com Vai su Facebook