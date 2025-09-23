Convocati Juventus Next Gen per la Torres | c’è Rouhi aggregati anche tre giovani della Primavera bianconera La lista completa
Convocati Juventus Next Gen per la Torres: c’è Rouhi tra i calciatori chiamati da Brambilla, aggregati anche tre giovani della Primavera. La lista. Primo turno infrasettimanale della stagione per la Juventus Next Gen. La squadra di Massimo Brambilla torna in campo oggi, martedì 23 settembre, per affrontare in casa la Torres, in una sfida valida per la sesta giornata del Girone B di Serie C. L’appuntamento è fissato per le ore 18:30 allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, in una partita che vedrà i bianconeri presentarsi con una rosa ricca di novità e giovani talenti. Il tecnico Massimo Brambilla ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la formazione sarda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: convocati - juventus
Fuori dai convocati: con solo tre milioni è della Juventus
Osimhen Juventus, arriva un altro segnale che sa di partenza imminente: il suo nome non appare nella lista dei convocati per il ritiro del Napoli a Dimaro. Ultimissime
Mercato Juventus, clamorosa decisione sull’obiettivo dei bianconeri: è fuori dai convocati del suo club. Cosa può accadere adesso
I convocati della #Juventus per #JuventusCagliari. #CoppaItalia - facebook.com Vai su Facebook
I convocati della #Juventus #NextGen Una novità per Brambilla - X Vai su X
Serie C | I convocati per Juventus Next Gen-Torres; Serie C | I convocati per Juventus Next Gen-Torres; Serie C | I convocati per Pineto-Juventus Next Gen.
Juventus Next Gen-Torres: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La Juventus Next Gen torna al Moccagatta con entusiasmo dopo la prima vittoria esterna stagionale, ottenuta contro il Pineto. Come scrive tuttosport.com
Juventus Next Gen, i convocati per il Pineto: una novità per Brambilla, prima chiamata per questo bianconero. La lista ufficiale - Juventus Next Gen, i convocati per il Pineto: la lista ufficiale di Brambilla per il match della quinta giornata di Serie C 2025/26 Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Next Gen ha reso n ... Si legge su juventusnews24.com