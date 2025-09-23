Convocati Juventus Next Gen per la Torres | c’è Rouhi aggregati anche tre giovani della Primavera bianconera La lista completa

Convocati Juventus Next Gen per la Torres: c’è Rouhi tra i calciatori chiamati da Brambilla, aggregati anche tre giovani della Primavera. La lista. Primo turno infrasettimanale della stagione per la Juventus Next Gen. La squadra di Massimo Brambilla torna in campo oggi, martedì 23 settembre, per affrontare in casa la Torres, in una sfida valida per la sesta giornata del Girone B di Serie C. L’appuntamento è fissato per le ore 18:30 allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, in una partita che vedrà i bianconeri presentarsi con una rosa ricca di novità e giovani talenti. Il tecnico Massimo Brambilla ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la formazione sarda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

