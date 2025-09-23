Tempo di lettura: 3 minuti Il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e le scuole annesse hanno ufficialmente riaperto le porte per l’anno scolastico 2025-2026 con una sentita e partecipata manifestazione di accoglienza, svoltasi nel cortile del Convitto. L’evento ha visto la calorosa partecipazione di studenti, famiglie, personale scolastico e autorità cittadine, in un clima di entusiasmo e rinnovata fiducia nel futuro. A dare il via alla cerimonia, il tradizionale alzabandiera accompagnato dall’Inno nazionale, momento solenne e simbolico che ha coinvolto l’intera comunità scolastica, accorsa numerosa all’appuntamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Convitto Nazionale “Pietro Giannone”, inaugurato il nuovo anno scolastico