Controlli straordinari della Polizia Locale a Paderno Dugnano | 15 sanzioni 4 auto rimosse e 1 patente ritirata

Un’altra serata di controlli straordinari ha visto impegnata la Polizia Locale di Paderno Dugnano tra venerdì sera e la notte di sabato, dopo la scorsa serata di controlli nel mese di agosto. Gli agenti hanno messo in campo un dispositivo rafforzato per monitorare veicoli e aree sensibili della città. Il fulcro dell’operazione è stato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

