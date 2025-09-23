Firenze, 23 settembre 2025 – Ieri è stata una lunga giornata di manifestazioni, proteste e scioperi a sostegno di Gaza. Il problema delle manifestazioni a sostegno della Palestina, per quanto mi riguarda, non è il sostegno alla Palestina. Anzi per quel che vale, cioè zero, sono a favore della Palestina. Autodeterminata, in pacifica convivenza con gli altri Paesi. E non ho problemi a trovare oscena la destra israeliana che governa con Benjamin Netanyahu, per non dire dello stesso Netanyahu e del suo terribile governo. Però trovo altrettanto oscena l’esaltazione dell’attentato terroristico del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Contro chi inneggia al 7 ottobre 2023