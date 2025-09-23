Contributi per gli affitti a Cimone e Garniga Terme | domande fino al 31 agosto 2026
Fino al 31 agosto 2026 sarà possibile presentare le domande per ottenere il contributo sull'affitto destinato a chi stipula contratti sul libero mercato in zone periferiche e svantaggiate. Nel territorio della Val d'Adige l'iniziativa riguarda i comuni di Cimone e Garniga Terme. Il sostegno economico prevede un contributo annuo di 3 mila euro per tre anni, con la possibilità di maggiorazioni nei casi specifici previsti dal bando. In ogni caso, l'importo riconosciuto non potrà superare il valore del canone di locazione annuale. Per accedere al beneficio è necessario che i nuclei familiari trasferiscano la propria residenza anagrafica nell'alloggio affittato.
In questa notizia si parla di: contributi - affitti
