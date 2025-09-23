Contributi INPS illegittimi sentenza del Tribunale salva docente-ingegnere da doppia imposizione e annulla maxi-addebito da oltre 7.600 euro Ecco cosa hanno detto i giudici

La Sezione Lavoro del Tribunale di Messina ha stabilito un principio importante in materia di contributi previdenziali, annullando un avviso di addebito dell'INPS superiore a 7.600 euro. La pronuncia, n. 20242025, emessa il 16 settembre scorso, riguarda la controversa questione della doppia imposizione contributiva per i professionisti che esercitano contemporaneamente attività dipendente e libera professione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

