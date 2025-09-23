Contratto scuola 2022-24 mercoledì nuova riunione Sindacati all’Aran per sbloccare i 240 milioni Il punto della situazione

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati della scuola torneranno domani, mercoledì 24 settembre, presso l'Aran per proseguire le trattative sul rinnovo contrattuale 2022-24 che coinvolge tutto il personale di Scuola, Università e Ricerca. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: contratto - scuola

Rinnovo contratto scuola 2022-24, prossima riunione il 15 luglio alle 11:00

NASPI precari scuola con contratto scaduto il 30 giugno, meglio affrettarsi a presentare la domanda: da quando decorre indennità di disoccupazione. Pillole di Question Time

Mobilità annuale scuola: firmato il nuovo contratto 2025/28, Castellana (Gilda): ‘Più equità, più accesso’

Contratto scuola 2022-24, mercoledì nuova riunione. Sindacati all'Aran per sbloccare i 240 milioni. Il punto della situazione; CCNL 2022/24: domani l’ottavo confronto su stipendi e buoni pasto, le novità; Aumenti degli stipendi dei docenti, un rinnovo del contratto legato anche alla prossima legge di bilancio.

Contratto 2022-2024, tra una settimana il confronto all’Aran. Anief punta su revisione tabella scatti stipendiali (ogni 4 anni) - Tra una settimana i sindacati della scuola tornano all’Aran: in ballo c’è il rinnovo contrattuale dei comparti Istruzione, Università ... Scrive orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Contratto Scuola 2022 24