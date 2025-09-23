Contratto scuola 2022-24 mercoledì nuova riunione Sindacati all’Aran per sbloccare i 240 milioni Il punto della situazione
I sindacati della scuola torneranno domani, mercoledì 24 settembre, presso l'Aran per proseguire le trattative sul rinnovo contrattuale 2022-24 che coinvolge tutto il personale di Scuola, Università e Ricerca. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Rinnovo contratto scuola 2022-24, prossima riunione il 15 luglio alle 11:00
NASPI precari scuola con contratto scaduto il 30 giugno, meglio affrettarsi a presentare la domanda: da quando decorre indennità di disoccupazione. Pillole di Question Time
Mobilità annuale scuola: firmato il nuovo contratto 2025/28, Castellana (Gilda): ‘Più equità, più accesso’
Nuova scuola primaria: il Comune di San Gimignano risolve il contratto con il Consorzio Simplex e avvia azione legale
Contratto scuola, Valditara: "Gli stipendi degli insegnanti sono rimasti bloccati per 10 anni. Con noi al governo subito un accordo dopo 3 anni di discussioni inutili tra sindacati ed esecutivo precedente"
Contratto 2022-2024, tra una settimana il confronto all'Aran. Anief punta su revisione tabella scatti stipendiali (ogni 4 anni) - Tra una settimana i sindacati della scuola tornano all'Aran: in ballo c'è il rinnovo contrattuale dei comparti Istruzione, Università ...